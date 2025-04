14e réunion annuelle du Comité de pilotage du programme de la Coopération suisse en Tunisie

La 14e réunion annuelle du Comité de pilotage sur le nouveau programme de Coopération suisse en Tunisie 2025-2028, s’est tenue mercredi, en présence du Chef de cabinet du ministère de l’Économie et de la Planification, Lotfi Fradi, l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli, ainsi que des représentants des différents organismes concernés.

Cette réunion mixte a eu pour objectif de faire le bilan des quatre dernières années de coopération bilatérale 2021-2024 et de présenter l’orientation stratégique du nouveau programme de coopération suisse en Tunisie.

D’après le département de l’Economie, ce programme est conçu en concertation avec les partenaires tunisiens, par trois offices fédéraux suisses, à savoir la Direction du développement et de la coopération, le Secrétariat d’État à l’économie et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), et ce, moyennant un budget sous formes de dons, d’environ 210 millions de dinars (MD).

Le programme 2025-2028, qui s’inscrit dans le droit fil des priorités nationales et des différentes stratégies sectorielles de la Tunisie, s’est fixé deux objectifs étroitement liés. Il s’agit, tout d’abord, de la réalisation de la prospérité à travers un développement économique durable et résilient qui offre des opportunités accessibles à toutes et à tous. Ainsi, « la coopération suisse continuera à apporter son soutien aux réformes macroéconomiques propices aux affaires, à la compétitivité des entreprises, tout en prenant en considération les défis climatiques ».

Pour ce qui est du deuxième objectif, il se rapporte à la stabilité, laquelle sera renforcée à travers un développement social inclusif, qui permet de consolider l’appui à la société civile, la cohésion et la paix sociale. Le développement territorial, le dialogue concerté entre les secteurs public et privé et l’accès inclusif aux services de base de qualité, sont des objectifs spécifiques.

A rappeler, que l’engagement de la Suisse en Tunisie se déclinait en trois domaines, durant le précédent programme 2021-2024, à savoir le développement économique, la gouvernance et la migration. Un investissement de l’ordre de 200 MD, a été mobilisé, dans ce cadre, pour la réalisation d’une soixantaine de projets, ce qui a permis de générer près de 30 000 nouveaux emplois.