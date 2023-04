1,6 million $ de la BAD pour le financement vert en Afrique

Pour sa phase pilote, l’initiative de la Banque verte sera soutenue par le Fonds de la Facilité africaine de financement vert (AG3F) qui vise à mobiliser 10 millions de dollars pour l’assistance technique, dont 1,6 million ont déjà été obtenus.

La Banque africaine de développement a lancé l’Initiative de la Banque verte africaine pour pallier les principaux obstacles au financement du climat en Afrique et promouvoir une croissance résiliente, verte et durable.

L’initiative de la Banque verte sera soutenue par le Fonds de la Facilité africaine de financement vert (AG3F), qui vise à développer un écosystème de facilités de financement vertes locales et régionales pour mobiliser l’investissement privé à l’appui de la transition climatique. AG3F promeut le déploiement du modèle de la Banque verte sur l’ensemble du continent.

Pour assurer un déploiement rapide, AG3F collaborera avec les institutions financières locales existantes et s’appuiera sur leur réseau, leur capacité de financement et leur personnel expérimenté.

Les contributeurs seront des pays donateurs, des banques multilatérales de développement, des institutions de financement du développement (IFD), des fonds climatiques et des investisseurs philanthropiques ou d’impact. Les premiers bénéficiaires sont la Banque Nationale d’Investissement de Côte d’Ivoire et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, qui développeront des pipelines de projets d’énergie propre, d’infrastructures résilientes ou d’agriculture intelligente.