17 nouveaux vols de rapatriement de Tunisiens programmés du 5 au 15 juin 2020

17 nouveaux vols de rapatriement de Tunisiens à partir de plusieurs destinations, ont été programmés, du 5 au 15 juin 2020, a annoncé le ministère du Transport et de la logistique.

Le département a fait savoir que ces opérations de rapatriement, qui seront assurés par le transporteur national Tunisair, Nouvelair et Tunisair Express, concerneront les Tunisiens coincés notamment en France, Suisse, Allemagne, Italie, Angleterre, Canada, Russie, Turquie, Maroc, République démocratique du Congo, Koweit et Islande.

Le ministère a rappelé que tous les expatriés seront soumis à un confinement obligatoire pendant une semaine à leurs frais, dans l’un des centres aménagés à cet effet, suivie d’une deuxième semaine d’auto-confinement.