12 Tunisiens au top 50 des personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest et du Nord

Douze Tunisiens dont deux femmes sont au classement annuel d’Influences Magazine qui rend hommage aux cinquante personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest et du Nord appartenant à divers secteurs d’activité.

Dans le secteur culturel et des médias, la liste comprend 4 personnalités : Nabil Gargabou, président Directeur général de la SNIPE, La Presse, et Administrateur délégué chargé de la gestion de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Slaheddine Lahmadi, ex président de l’Union des Ecrivains Tunisiens, Noureddine Boutar, Directeur général de radio Mosaïque FM et Hichem Ben Yaiche, Rédacteur en Chef New African Magazine.

Les deux femmes nommées appartiennent aux secteurs politique et juridique ; Souad Abderrahim, Maire de la ville de Tunis et Amira Amri, ex Présidente du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT).

Côté hommes, Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme est au 6ème rang de ce classement annuel des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’ouest et du nord.

Au top 5 du classement figurent 4 chefs d’État, respectivement Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Abdel Fatah Al Sissi-Président d’Egypte, Mohamed Ould El-Ghazaouani, Président de la République de Mauritanie, Mouhamed VI, Roi du Maroc et José Maria Neves, Président du Cap-Vert.

La liste des personnalités tunisiennes comprend également Khaled Chelly, Président Directeur Général de la compagnie aérienne Tunisair, Mohamed Dkhilli, Président directeur général de GAT Assurances, Slim Ben Salah, Président Conseil National de l’Ordre des Médecins, Mohamed Chouikha, Directeur général de la Société Tunisienne de Banque et Kaïs Mabrouk, Co-fondateur Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur Privé.

Publiée fin mars dernier, la sélection est basée sur les critères de compétences (30%), d’impact des activités sur la communauté (50%) et de la notoriété (20). « C’est un polaroid en hommage à ceux qui brassent la cage de notre confort, bousculent nos a priori, et tentent d’apporter leur contribution, parfois maladroitement, à notre édifice collectif. », lit-on sur le site du magazine.

Selon la même source, « les Africains exercent dans le monde, une forme de persuasion douce, un soft power lié au style, à la culture, à l’économie, au sport ou aux sciences. »

Les cinquante personnalités nommées « influent sur la marche du continent, c’est-à-dire en dehors des frontières de leur pays d’origine, soit en se servant de leur position de pouvoir et de leur puissance comme d’un tremplin pour concrétiser leurs ambitions, soit en pesant de par leur envergure financière ou intellectuelle sur les choix des marchés et ceux de l’opinion publique. », lit-on encore.

Influences magazine est une revue d’information générale, en versions papier et numérique, qui diffuse en Français. Ce média mensuel basé à Dakar (Sénégal) se présente comme étant une plateforme de promotion de l’excellence africaine et de ses réussites.

Initialement dédié aux personnalités issues d’Afrique de l’Ouest dans ses éditions précédentes, le classement d’Influences Magazine a décidé, pour cette édition 2022, d’inclure des profils issus d’Afrique du Nord.

Les personnalités nommées représentent 5 pays d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et 10 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Niger, Nigéria et Sénégal). La liste complète des nommés est consultable sur le site du magazine à l’adresse suivante : httpss://influencesmag.org/?p=1063

Une cérémonie en l’honneur des 12 personnalités tunisiennes nommées aura lieu en mai prochain à Tunis.