1er salon tuniso-libyen, pour le développement du commerce et de l’industrie à Misurata

Le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia- Africa Business Council) (TABC) a annoncé lundi la tenue de la 1ère édition du salon tuniso-libyen pour le développement du commerce et de l’industrie, et ce, du 16 au 18 janvier 2023, à Misurata (Lybie) en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays et de baliser la voie de l’accès aux marchés africains.

Cette initiative fait suite à un accord conclu entre le TABC et la chambre de commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Misrata, au cours du 4ème forum économique tunsio-libyen le 13 octobre 2022 à Sfax.

Le président du conseil des affaires tuniso-africain, Anis Jaziri a fait observer, lundi, à l’agence TAP, que cette manifestation vise particulièrement à mieux positionner les entreprises tunisiennes au sein de la zone de libre-échange de Misrata, afin d’accéder aux marchés africains.

Plusieurs entreprises, investisseurs et commerçants de la Tunisie et de la Libye participeront à ce salon.

Il convient de rappeler que le volume des échanges entre la Tunisie et la Libye ont retrouvé des couleurs, en bondissant de 900 MD en 2018 à plus de 2030 MD en 2022.

au cours des huit premiers mois de l’année en cours, ces échanges ont augmenté atteignant plus de 2000 MD. Néanmoins, ces chiffres restent en deçà du niveau d’échanges d’avant l’année 2011, qui a dépassé la barre de 3500 MD, selon Jaziri.