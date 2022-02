2 projets écologiques à Sfax et Nabeul choisis pour un financement de l’UE

L’équipe de Clima-Med a annoncé les noms des six projets sélectionnés et subventionnés par l’Union européenne en Tunisie, j ordanie, Israël, Liban et Palestine.

En Tunisie, notamment, deux projets ont obtenu le feu vert pour un financement : Dans la commune de Sfax, avec le projet »Mobilité active et intelligente à Sfax à travers des actions et initiatives novatrices en matière d’économie d’énergie et de résilience aux changements climatiques » et à Nabeul avec le projet »Ville Verte ».

Le programme « Climate for Cities » (C4C) soutiendra la mise en œuvre des actions concrètes incluses dans les plans d’action pour l’énergie durable et le climat (SECAP). Les candidats sélectionnés seront assistés pendant la mise en œuvre par le projet Clima-Med.

Le programme C4C vise à contribuer au développement humain durable en favorisant une transition vers des villes plus vertes et résilientes au changement climatique dans le voisinage sud, conformément aux engagements des pays dans le cadre de l’Accord de Paris, et en utilisant de manière optimale les instruments de financement du climat.