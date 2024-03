2 projets photovoltaïques de 50 MW à Tozeur et Bouzid, candidats à des subventions japonaises

L’Ambassade du Japon en Tunisie a le plaisir d’annoncer que deux grands projets photovoltaïques à Sid Bouzid et à Tozeur ont été sélectionnés pour une subvention du Ministère japonais de l’Environnement dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbones (MCC). Ce programme de subvention vise à encourager le démarrage d’un projet, avec un montant ne dépassant pas la moitié du coût d’investissement initial, avec un plafond de 2 milliards de yens (environ 41,2 millions de DT) maximum par projet.

Concernant les projets, il s’agit d’abord d’un projet d’énergie solaire de 50 MW dans la région de Sid Bouzid pris en charge par l’entreprise « Eurus Energy Holdings Corporation », et qui devrait contribuer à la réduction attendue des émissions de gaz à effet de serreà 47 101 tCO2/an.

Le second est un projet d’énergie solaire de 50 MW dans la région de Tozeur, à construire par la même « Eurus Energy Holdings Corporation », et qui devrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 48 157 tCO2/an

Selon un communiqué de l’ambassade japonaise en Tunisie, « le MCC est un cadre de coopération pour réduire des émissions de gaz à effet de serre basé sur l’article 6 de l’Accord de Paris, dans lequel un pays bénéficie de la contribution financière du gouvernement japonais à la mise en œuvre des projets et le Japon bénéficie des crédits carbones générés par ces projets ».

Pour rappel, les gouvernements du Japon et de la Tunisie ont signé un protocole d’accord relatif au MCC lors de la TICAD 8 en août 2022, et la Commission mixte MCC a été installée en juin 2023. Les deux projets photovoltaïques adoptés cette fois-ci sont les premiers pour la Tunisie. La réussite de ces deux projets, nouveaux fruits de la TICAD 8, sera un symbole de la coopération entre le Japon et la Tunisie dans le domaine des énergies renouvelables.

Par ailleurs, le 22 mars, un document a été signé entre le Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et laReprésente résidente de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) sur la coopération technique pour la stabilisation du réseau électrique qui doit être renforcé avec l’introduction des énergies renouvelables. Le Japon est un partenaire de longue date de la Tunisie dans le domaine du développement électrique, y compris pour la construction des trois centrales électriques de Radès réalisée par le financement du gouvernement japonais et par les entreprises japonaises.