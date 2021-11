20 agents douaniers tunisiens achèvent une session de formation sur le commerce illégal dans les ports

Vingt agents douaniers relevant de l’ensemble des directions techniques et centrales et des bureaux régionaux et frontaliers de la douane, ont achevé, mercredi, une session de formation sur « la commercialisation illégale dans les ports ».

Selon un communiqué de la douane tunisienne, cette session qui s’est tenue, les 23 et 24 novembre 202, a été animée par deux experts de la direction de la douane française, avec la participation de l’attaché douanier de France en Tunisie.

Au cours de cette session de formation, plusieurs exposés ont été présentés sur les techniques douanières utilisées dans les ports francais en matière de lutte contre la contrebande et le crime organisé.

La session a été clôturée par la délivrance des certificats aux participants avec un hommage à l’équipe française qui a assuré cette formation.