2021 l’année de la réalisation de projets dans la santé, l’enseignement supérieur et de la protection sociale, assure Fayçal Derbal

Le rapporteur de la commission des finances, de la planification et du développement au sein de l’ARP, Fayçal Derbal a indiqué samedi que l’année 2021 verra la réalisation de plusieurs projets en vue de promouvoir les secteurs de la santé, de l’enseignement supérieur et de la protection sociale.

Intervenant samedi, au cours d’une plénière consacrée à l’examen du budget de l’Etat et du bilan économique pour l’exercice 2021, Derbal a souligné que le projet du budget 2021 vise à renforcer la santé de base et la médecine préventive, les investissements alloués au secteur des industries pharmaceutiques et à accroitre la capacité de la pharmacie centrale à approvisionner le secteur en médicaments et la mise en place du système de la santé numérique.

» Il sera procédé également à la réalisation de la stratégie nationale multisectorielle sur la lutte contre les maladies non transmissibles et celle relative à la santé de la mère et de l’enfant , outre l’activation de la 3e phase du dialogue sociétal sur la santé à l’horizon 2030 « , a-t-il mentionné.

Concernant le secteur de l’enseignement supérieur, le rapporteur de la commission a relevé que les efforts seront axés en 2021 sur le développement de la bonne gouvernance de l’enseignement à travers la création de l’agence nationale de l’orientation des étudiants, le plan national d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur, outre le démarrage d’un programme de financement selon le rendement des universités et des centres de recherche et des offices des services universitaires.

S’agissant de la protection sociale, Derbal a affirmé que l’année 2021 connaitra la mise en œuvre d’un nouveau système relatif à la sécurité sociale afin de garantir son application à toutes les catégories vulnérables et à revenus limités.