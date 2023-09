2024, année difficile pour la dette tunisienne

La sortie de la Tunisie sur le marché financier international restera difficile au cours de l’année prochaine, à moins d’obtenir une garantie, mais le coût sera élevé, prévoit l’économiste Bassem Ennaifer. Et de souligner, sur Express fm, la nécessité de compter sur les ressources propres et celles provenant des coopérations bilatérales.

Il a ajouté que les pressions au cours de l’année 2024 seront plus intenses , regrettant que le matelas des devises étrangères constituées par les envois de fonds et la réussite de la saison touristique ait servi à éponger la dette et à financer l’achat des denrées de base au lieu d’être affecté au soutien des entreprises et des investissements.

