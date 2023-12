2024 sera aussi difficile que 2023, selon l’économiste  Bassem Ennaifer

Le spécialiste des marchés financiers, Bassem Ennaifer, a déclaré que la Loi de finances 2024 est « réaliste » et qu’elle tient compte de la situation économique et financière de la Tunisie.

Sur Mosaïque Fm, il a ajouté que l’année 2024 sera aussi difficile que 2023, d’autant que la Tunisie continuera de subir les séquelles de la pandémie du Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

« Contrairement à l’année 2023, la Tunisie payera l’essentiel de sa dette pour 2024, au cours du premier semestre, dont 850 millions d’euros en février », a-t-il cependant précisé.

« Il est clair que la Tunisie n’est pas prête à relancer les négociations avec le Fonds monétaire international. Et si l’Etat a réussi à clôturer l’année 2023, le taux de croissance est resté bas (0.9%) et l’investissement demeure toujours le maillon faible de l’économie nationale », a-t-il souligné.

Ennaifer a, par ailleurs, estimé que la Tunisie a de nombreux défis à relever en 2024, à savoir le paiement de la dette extérieure, la reprise des négociations et la mise en place d’un nouveau cadre législatif pour booster l’investissement.

