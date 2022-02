20,5 Milliards DT en 2021 pour les cotées du Tunindex20

Au 20 janvier 2022, date butoir règlementaire de dépôt des indicateurs du 4ème trimestre de l’exercice écoulé, 53 sociétés cotées ont communiqué les leurs de 2021, ce qui représente 66 % de la Cote. A fin janvier 2021, ce nombre est passé à 73 soit 92 % de la Cote. À ce jour, seulement 5 sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs, à savoir les AMS, MIP, GIFFILTER, SIPHAT et UADH.

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une progression de 2,34 % durant l’année 2021 contre une baisse de 3,33 % durant l’année 2020. L’indice Tunindex20 a affiché, la même tendance avec une hausse de 2,24 % contre une régression de 4,90 % durant l’année 2020. Neuf des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture de l’année 2021.

– 20,5 Milliards DT pour les cotées du Tunindex20

La situation très difficile sur le plan économique, social et politique s’est répercutée clairement sur les indicateurs de l’activité boursière durant l’année 2021, à des degrés divers d’un secteur à un autre et d’une société à une autre.

En revanche, un constat d’espoir a été relevé sur la reprise de l’activité des sociétés cotées. A ce titre, les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 12 mois de l’année 2021, font ressortir un revenu global en hausse de 12,9 % par rapport à l’année 2020, pour atteindre 20,5 Milliards de dinars contre 18,2 Milliards de dinars.

84 % des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 63 sur 75, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à l’année précédente. La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 12,7 Milliards de dinars (ou 62% du revenu global), en hausse de 14,2% par rapport à l’année écoulée.

– 5,5 Milliards DT de PNB pour 12 banques

Durant l’année 2021, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 5,533 Milliards DT, contre 5, 010 Milliards DT sur l’année 2020, soit une importante progression de 10,4 %. De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 5,5 % durant l’année 2021 par rapport à l’année 2020, pour atteindre 463 MDT contre 439 MDT. Concernant l’activité des 5 compagnies d’assurances, le montant global des primes émises à atteindre 1 060 MDT contre 1, 010 Milliards DT, soit une évolution de 4,9 %. La meilleure performance revient à BH Assurances dont les revenus ont haussé de 16 %, et la mauvaise performance revient à Tunis Re dont les revenus étaient en baisse de 3,2 %.

– SFBT en petite baisse et Essoukna en chute libre

Regroupant 27 sociétés cotées, le secteur financier, principal capitalisation de la cote, a réalisé un revenu global de 7, 082 Milliards DT contre 6,489 Milliards DT durant l’année 2020, soit une progression de 9,1 %.

Concernant le secteur des Biens de Consommation qui accapare le deuxième rang de la capitalisation boursière avec 14 sociétés, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé d’un montant de 676 MDT pour atteindre 5 250 MDT.

On n’en remarque pas moins que les revenus 2021 de la SFBT étaient en baisse de 2,7 %, que la palme de la meilleure progression des revenus (+22 %) étaient revenue à la Sopat, et que la plus lourde chute de revenus (-30,4 %) a été faite par Essoukna, par loin des -25,4 %) d’Electrostar.

– Plus d’un Milliard DT pour les 3 concessionnaires de voitures

Par contre, le chiffre d’affaires global des trois concessionnaires automobiles (UADH n’a pas encore publié les indicateurs) a surperformé de 31 % au 31 décembre 2021 pour se situer à 1 041 MDT contre 795 MDT durant l’exercice 2020.

Le secteur des Services aux Consommateurs, qui englobe 11 sociétés cotées (dont MIP, n’a pas encore publié les indicateurs) le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement régressé de 0,9 % durant les 12 mois de l’année 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 1 570 MDT contre 1 584 MDT.

On notera aussi ces petites baisses de -0,8 % des revenus de Magasin Général, et de -1,2 % chez Monoprix. Le secteur de distribution pâtit certainement de la baisse du pouvoir d’achat des Tunisiens.