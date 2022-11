Le ministre des Affaires sociales Malek Zahi a confirmé que plus de 230 MDT du total de ses dettes ont été décaissés au profit de la Pharmacie centrale de Tunisie. Zahi qui parlait ce lundi 28 novembre 2022 au micro d’une radio privée tunisienne, a aussi indiqué que les cotisations de plus de 20 institutions publiques ont été décaissées, soulignant que le ministère fait plus que son devoir selon les capacités disponibles.

