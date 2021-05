2ème contrôle social chez Monoprix

Second opérateur dans le secteur de la distribution coté en bourse, Monoprix indique avoir subi un second contrôle par la CNSS. Cette opération a été entamée en 2020 au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Les travaux de contrôle demeurent en cours à la date de l’établissement des états financiers de cet exercice.

Rappelons par ailleurs, que durant l’exercice 2013, la même société avait subi un contrôle approfondi de la CNSS au titre des exercices 2010, 2011 et 2012. La société avait alors rejeté certains éléments retenus au niveau de la notification du redressement et à la date de l’établissement des états financiers du 31 décembre 2020. L’affaire demeure non clôturée définitivement devant les tribunaux judiciaires compétents (Cour de Cassation).