35 mille dinars, prix plafond  des voitures populaires en 2024

Le président de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, Brahim Dabbach, a confirmé dans une déclaration à Mosaïque fm que le ministère du Commerce et du Développement des exportations a décrété que le prix de vente des voitures populaires ne devrait pas dépasser les 35 mille dinars pour toutes les marques de voitures populaires importées par les concessionnaires à partir de l’année 2024.

Ila expliqué qu’en ce qui concerne les quotas alloués à l’importation des types de voitures restants, le même quota été maintenu en l’état, et qu’il sera réparti en fonction de la demande du marché, du nombre de marques, de l’historique des concessionnaires et des inscriptions au cours des dernières années.

Il est à noter que les achats de voitures populaires ont connu une augmentation fin septembre 2023, par rapport à l’année 2022, atteignant 5.135 unités, contre 4.799 au cours de la même période en 2022.

Leurs prix variaient entre 26.790 dinars et 35.000 dinars, moyennant un avantage fiscal, car elles ne sont pas soumises à la taxe sur la consommation, en plus de et l’imposition de 7% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec réduction de la taxe sur la consommation de 20% à 10 %, ce qui, selon certains concessionnaires, est de nature à atténuer la pression sur la demande des voitures populaires et réduire les prix des voitures.

