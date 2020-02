Programme et arbitres de la 3e journée play-off du championnat de la Nationale A de handball, prévue samedi 15 février.

Samedi 15 février

Salle Zouaoui (18h00):

ES Tunis – C. Africain arb: Khénissi/Boualloucha

Salle Hammamet (16h00):

AS Hammamet – ES Sahel arb: Gomri/Chaabane

Salle Mahdia (16h00):

EM Mahdia – CS Sakiet Ezzit arb: Hannachi/Alayat

Salle Moknine (16h00):

SC Moknine – CS Ksour Essef arb: Azzebi/Abdellatif