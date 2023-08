4 arrestations, à Monastir, pour piraterie maritime

Le parquet au Tribunal de première instance de Monastir a autorisé l’ouverture d’une information judiciaire pour piraterie maritime dans les eaux internationales et utilisation d’un appareil sans fil sans permis».

Quatre personnes soupçonnées de s’être emparé par la force de moteurs de bateaux de pêche, ont été arrêtées suite à la publication d’une vidéo sur la plateforme «TikTok» montrant une course-poursuite contre un bateau de pêche afin de s’emparer de matériel à son bord.

Le porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben Jha, a déclaré que les unités de la Garde nationale maritime de Téboulba ont identifié les suspects. Ils ont été arrêtés et interrogés, mais ils ont nié les faits. Le ministère public a donc autorisé une perquisition dans leurs domiciles. Une importante quantité d’essence, deux moteurs hors-bord, un canot pneumatique et un appareil radio ont été saisis.

Un rapport d’enquête a été rédigé tandis que les prévenus ont été mis en prison en attendant les résultats des recherches.