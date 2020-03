400 experts informatiques luttent contre le piratage lié au coronavirus

Un groupe mondial de près de 400 volontaires disposant d’une expertise dans la sécurité informatique s’est formé dans le but de lutter contre le piratage lié à la pandémie du nouveau coronavirus.Dénommé Ligue CTI Covid-19 (CTI pour “Cyber Threat Intelligence”, renseignement sur les menaces informatiques), le groupe, selon Reuters, réunit des ressortissants de plus d’une quarantaine de pays et est notamment composé de professionnels occupant des positions de haut rang dans des sociétés comme Microsoft et Amazon.