400 ouvriers titularisés par la société LEONI

La société LEONI Tunisie a décidé de titulariser entre 300 et 400 de ses ouvriers aux termes d’un accord avec la partie syndicale, annonce EchaabNews.

Une décision saluée par l’UGTT dont le secrétaire général, Noureddine Taboubi, a déclaré que « l’action collective et le dialogue social sérieux, responsable et transparent, sont à même de contribuer à la réalisation de nombreux acquis et résultats positifs, dès lors que leur objectif est l’homme, les droits des travailleurs et la pérennité de l’entreprise au service de la création d’une dynamique économique, d’autant que LEONI a réussi à soutenir l’économie nationale et à booster l’investissement ».