42 tunisiens bloqués aux Émirats, lancent un appel de détresse

Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, le directeur général d’un hôtel à Dubaï Wael El Behi, a indiqué que 42 tunisiens dont un enfant âgé de six ans sont bloqués aux Émirats arabes unis.

Selon la même source, six autres ressortissants tunisiens sont bloqués à l’aéroport et les hôtels aux Émirats doivent être fermés pour désinfection en plus le manque de clients oblige les hôtels à fermer.

En plus des résidents dans les hôtels, il y a des tunisiens qui sont hébergés chez leurs proches aux Émirats et qui ne peuvent pas rentrer. Il ne s’agit donc pas d’une cinquantaine de personnes à rapatrier mais d’un nombre plus important”, a rapporté Mosaïque FM.