50% des hôtels tunisiens n’ont pas pu reprendre leur activité, selon le président de la Fi2T

Malgré les déclarations successives des responsables concernant la relance de l’activité touristique après deux longues années d’agonie due à la pandémie du Covid19, le président de la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (Fi2T), Houssem Ben Azzouz a indiqué à AfricanManager qu’environ 50% des hôtels en Tunisie n’ont pas encore pu reprendre leur activité et rouvrir leurs portes aux clients pendant cette saison touristique.

Ila nous a précisé, dans une interview ce lundi, que le nombre total des hôtels est estimé à environ 700, et que certains parmi eux sont confrontées à des problèmes financiers et structurels qui les empêchent de reprendre le travail.

Il a ajouté que les chiffres actuels montrent que la saison enregistrera une amélioration par rapport aux deux dernières années, à la suite du retour des marchés traditionnels comme les marchés français, allemand, britannique et italien…

Pour ce qui est des objectifs de cette année, la Tunisie vise à accomplir au moins 50% des réalisations du secteur du tourisme en 2019, sachant que le secteur a comptabilisé 30 millions de nuitées passées et accueilli environ 9,4 millions de touristes, avec des recettes totales estimées à 5,6 milliards de dinars.

Les réservations grimpent de 60 %

Le président de la Fi2T a souligné que le taux de réservations durant la période entre juin et septembre 2022 a enregistré une augmentation de 60%, ce qui indique que le secteur se redresse progressivement, notant à cet égard que la poursuite de la fermeture des frontières de l’Algérie avec la Tunisie a eu un impact négatif sur le tourisme. Il est à noter que la Tunisie accueillait annuellement entre 5 et 6 millions de touristes algériens.

La même source a indiqué que la guerre russo-ukrainienne a également eu des répercussions sur la saison touristique, d’autant plus que les touristes russes représentent un marché important pour la Tunisie.

Pour rappel, au cours de l’année 2019, 630 000 touristes russes sont venus en Tunisie et environ 30 000 touristes ukrainiens ont été enregistrés.

Selon les derniers indicateurs officiels publiés par la Banque centrale de Tunisie, la valeur des recettes touristiques a augmenté de 51% au 10 juin 2022, pour atteindre le niveau de 1,1 milliard de dinars.

Selon le ministère du Tourisme, plus d’un million de touristes étrangers ont afflué vers la destination tunisienne depuis le début de cette année jusqu’à fin avril dernier.

Le secteur contribue à environ 14% du PIB, fournit environ 400 000 emplois et emploie environ 12% de la main-d’œuvre.

Forte demande sur la destination Tunisie

Le ministre du Tourisme Mohamed El Moez Belhassine a affirmé que son département n’a pas ménagé ses efforts pour préparer au mieux la saison touristique, assurant qu’il existe une forte demande pour la destination tunisienne, que ce soit de la part des marchés européens ou des marchés voisins.

Rappelons que dans une précédente déclaration à l’agence TAP, le ministre s’est exprimé en ces termes : « Nous avons œuvré à diversifier nos produits touristiques. En plus du tourisme balnéaire, la Tunisie est devenue une destination pour le tourisme saharien et le tourisme alternatif et durable, sachant que la destination du ‘Dahar’ au sud-est tunisien a remporté la première place dans la catégorie de la culture et des communautés et plébiscitée par le jury de la destination verte lors de la cérémonie de remise des prix ITB Story 2022 pour les destinations durables».