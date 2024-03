Les hôtels rempliront les piscines avec de l’eau de mer

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche Maritime, chargé de l’Eau, Ridha Kabouj a annoncé un plan d’action avec le ministère du Tourisme et les propriétaires d’hôtels.

Ce plan d’action repose sur la réutilisation des eaux usées traitées produites et le remplissage des piscines avec l’eau de mer.

Cité par Express Fm, Kabouj a, également, indiqué que le secteur touristique ne consomme que 1% des ressources en eau disponibles.

Ila , par ailleurs, admis qu’il y avait un gaspillage d’eau dans le domaine agricole, affirmant que 95 % des zones d’irrigation étaient équipées de moyens d’économie d’eau, y compris l’irrigation goutte à goutte, l’aspersion et l’irrigation de surface améliorée.

- Publicité-