53 Communautaires, dont 20 opérationnelles dans l’agriculture

La Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de la pêche a tenu une session le jeudi 17 avril 2025 pour entendre les représentants du ministère des Finances concernant les problèmes de financement qui entravent l’activité des sociétés communautaires dans le secteur agricole.

Les représentants du ministère des Finances ont indiqué que des financements ont été approuvés pour 53 entreprises communautaires à travers la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), dont plus de 20 entreprises entrées en phase opérationnelle, notamment dans le secteur agricole (61,6%), en plus d’autres secteurs tels que la production d’aliments pour animaux, les énergies renouvelables et le recyclage du plastique.

Les représentants du ministère des Finances ont souligné certains des défis auxquels est confronté le financement des Communautaires, notamment le financement limité alloué à ce programme et l’incapacité des entrepreneurs à fournir les garanties nécessaires pour obtenir un financement. Ils ont discuté de certaines des solutions actuellement en cours d’élaboration, notamment de relever le plafond de financement de 300.000 dinars à 1 million de dinars.