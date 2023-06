54ème  édition de la Foire internationale d’Alger

La 54e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) a été inaugurée, cette semaine au Palais des expositions à Alger (du 20 au 25 juin), par le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune.

Le nombre des exposants est de 638 entreprises dont 165 exposants étrangers, représentant trente pays, parmi lesquels 20 sous pavillon officiel.

La Chine et la Russie sont représentées par des participations individuelles.

La participation nationale algérienne est estimée à 573 exposants

L’Italie est le pays invité d’honneur de cette édition dont la surface d’exposition s’étend sur près de 25.000 M2.

Secteurs d’activité dominants sont les services, les industries chimiques et pétrochimiques, les industries militaires, les industries électronique et électrique, l’agroalimentaire, le BTP et l’industrie mécanique et la sidérurgie.

