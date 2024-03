6 500 écoles seront raccordées à l’énergie solaire

Le secrétaire général du ministère de l’Éducation, Hedi Hamdaoui, a souligné ce vendredi 1er mars 2024, lors de l’inauguration de la phase pilote du Programme de transition énergétique dans les établissements publics (TEEP) à l’Institut Hannibal de la ville de Tebourba, que l’ensemble des 6 500 écoles seront raccordées à des équipements d’énergie solaire.

Ila affirmé, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que le premier lot sera de 500 établissements d’enseignement pour inclure tous les établissements d’enseignement de tous les niveaux, et que le choix a porté sur ceux où la consommation d’énergie est élevée.

La consommation d’électricité dans les établissements d’enseignement pèse sur le budget des établissements d’enseignement et affecte leur bon fonctionnement, a-t-il déclaré.

En plus de ce programme, il sera envisagé de doter les bâtiments du ministère de l’Éducation d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire à l’avenir, a-t-il déclaré.