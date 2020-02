6 pièces tunisiennes à la compétition officielle du festival Ezzeddine Gannoun pour le théâtre

Le comité directeur de la deuxième édition du ” Festival Ezzeddine Gannoun pour le théâtre” qui se tiendra du 22 au 29 mars 2020 vient d’annoncer dans un communiqué de presse la liste des spectacles tunisiens sélectionnés pour la compétition officielle.

Ci-après la liste des six pièces sélectionnées :

“Marché Noir” de Ali Yahyaoui, une production du centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Tataouine et du Théâtre National Tunisien

“”Assainissement ” de Mohamed Ali Said, société Khadija production

“Ertibek ” de Mohamed Saidi, 6-5-1 Production

“Sûkûn ” de Noomen Hamda, Théâtre national tunisien

“TRANSTYX ” de Moncef Zahrouni, EL TEATRO et Zanoobya

“Dhiab Monfarida ” de Walid Daghsni, Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef

Pour rappel, le théâtre El Hamra a organisé la première édition de son festival de théâtre du 24 au 29 mars 2019 en hommage à la mémoire du grand homme de théâtre feu Ezzeddine Gannoun.

Le festival se veut une plateforme de diffusion et de mise en lumière des jeunes talents metteurs en scène tunisiens, en vue de les accompagner et de leur offrir une meilleure visibilité par la suite à l’échelle internationale.