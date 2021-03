6 sociétés certifiées « meilleurs employeurs en Tunisie en 2021 ». Les voici !

6 entreprises ont figuré cette année sur la liste du programme « Best Places to Work » (meilleurs endroits où travailler) en Tunisie. Ces entreprises ont obtenu des scores exceptionnels sur plusieurs aspects de leur lieu de travail, tels que les possibilités d’apprentissage, les relations, le travail d’équipe et la culture, ce qui leur a valu d’être reconnues comme les 6 meilleurs employeurs du pays pour 2021.

Elles ont été certifiées comme telles par le programme « Best Places to Work » est un programme de certification international qui offre aux employeurs de différentes régions la possibilité d’évaluer leurs pratiques Ressources Humaines d’en savoir plus sur l’engagement et la satisfaction de leurs employés, et d’honorer ceux qui offrent une expérience de travail exceptionnelle.

Malgré le contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19, les résultats ont illustré les différentes initiatives prises par plusieurs employeurs en Tunisie pour engager et retenir leurs employés et les soutenir à distance. L’évaluation a couvert cette année un certain nombre de sujets, notamment la façon dont les entreprises ont réagi à la crise du COVID-19 et comment elles ont réussi à offrir de la flexibilité à leurs employés.

Il s’agit d’Ekuity Capital dont le PDG Mohammad Al Nemah, a déclaré que « Nous sommes extrêmement fiers d’être reconnus comme le meilleur employeur de notre secteur d’activité en Tunisie. Cette reconnaissance renforce notre positionnement en tant qu’employeur de qualité ainsi que notre engagement envers nos employés, qui représentent notre actif le plus précieux et le plus essentiel « .

Pour sa part, Chaker Ouriemi, Directeur Général de STKE a indiqué « « vouloir saisir cette occasion pour remercier nos employés pour leur confiance et leur engagement continu. Nous nous engageons à leur offrir le meilleur environnement de travail en améliorant continuellement nos standards et nos pratiques « .

Quant à Benjamin BOISEAU, Directeur Général d’Ipsen Algérie & Tunisie, il a souligné que » C’est une immense fierté de voir que, dans ce contexte particulier, nos collaborateurs et notre culture font la différence et nous permettent de continuer à gravir les marches du meilleur environnement de travail en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie et en Tunisie « .

Selon Anissa MSADDEK, Directrice du site de Mezzo Tunisie, » Nos collaborateurs sont heureux aujourd’hui d’apprendre que nous figurons parmi les meilleurs employeurs de Tunisie pour la deuxième année consécutive ! Cette prestigieuse distinction vient soutenir notre investissement à tous les niveaux pour rendre le quotidien de nos employés agréable et évolutif. «

De son côté, Walid Lakhdar, PDG de Pfizer Tunisie s’est félécité de cette distinction en ces termes : » Nous célébrons aujourd’hui une réussite exceptionnelle, Pfizer est certifié comme l’un des » Best Places to Work » en Tunisie. Cette réalisation renforce la signification de Say, Stay, Strive, qui repose sur notre vision commune et l’engagement fort de tous les collègues et de l’équipe de direction. Nous sommes fiers de l’adhésion de nos collègues à notre culture inclusive, à l’équité, à la confiance et à la transparence, ainsi que de leur investissement dans nos valeurs. Pour nous, l’excellence n’est pas un acte, mais une habitude « .

Omar Ben Slimane, directeur du site d’Armatis Tunisie, a déclaré que » Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été reconnus parmi les meilleurs employeurs de notre secteur en Tunisie. Cette nouvelle distinction internationale conforte notre positionnement en tant qu’employeur de choix et notre volonté de créer un excellent environnement de travail pour nos employés ».