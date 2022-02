6,8 tonnes d’or fin en réserves pour la Tunisie 

Les avoirs en or de la Banque centrale de Tunisie s’élèvent à 6,8 tonnes d’or fin au 31 décembre 2020, soit presque 523,077 mille onces d’or fin, soit aussi l’équivalent de 883.660 euros.

- Publicité-

Selon des informations rapportées dans le dernier bilan de la BCT, les avoirs en lingots d’or sont évalués au cours du marché à la fin du mois de décembre, en utilisant le fixing de Londres du matin. L’augmentation de 105,8 MDT de ces avoirs est principalement expliquée par l’évolution du cours de l’once d’or fin.

En effet, le cours de l’once a grimpé de USD 1.523 (ou 48,97 USD le gramme d’or fin), fin décembre 2019, à USD 1.891,1 (ou 60,80 USD le gramme d’or fin) un an plus tard, compensant ainsi le fléchissement du cours de dollar par rapport au dinar qui a reculé de 4,4% en revenant de 2,80325 à 2,6786 d’une fin d’année à l’autre.

Vu leurs caractéristiques spécifiques, les pièces commémoratives ne font pas l’objet de réévaluation au prix du marché et demeurent valorisées au cours officiel de 0,6498475 dinar pour 1 gramme d’or fin.

Il est à noter que l’augmentation de la quantité des pièces commémoratives de 45.117 grammes est exclusivement expliquée par l’intégration de 2.665 pièces en or, précédemment comptabilisées dans le compte « valeurs en dépôt », dans l’encaisse- or de la Banque.

La Tunisie 13ème réserve d’or dans le monde arabe

Avec ces petites réserves qu’elle utilisait parfois pendant les années soixante, pour payer certains débiteurs et ne le fait plus depuis, la Tunisie n’est qu’à la 13ème place des plus grandes réserves arabes en or. La plus grande réserve est, comme de bien entendu, chez les Saoudiens (323,1 tonnes), et plus près de la Tunisie, l’Algérie qui en possède 173,6 tonnes, et le Maroc qui en engrange 22,1 tonnes.

En 2012, les réserves d’or des banques centrales dans le monde sont estimées à 30 000 tonnes, soit environ 20 % du stock d’or de la planète. La zone Euro en a 10.776 tonnes, les USA 8.133,5 tonnes et la Suisse 1.040 tonnes. Et généralement, « une réserve d’or est une quantité d’or conservée par une banque centrale ou une institution financière, dans le but de sécuriser une transaction, un accord de crédit ou de constituer un fonds de garantie », peut-on trouver sur le Net.

En Tunisie, on ne dit rien de l’utilisation de cette réserve, et on n’imagine pas en disposer, comme l’avait fait en 2004 l’ancien président français Nicolas Sarkozy, lorsqu’il avait décidé de « liquider » comme l’en avait alors accusé la presse 500 à 700 tonnes, pour pouvoir investir, et son opération s’était alors terminée avec une perte de 10,2 Milliards d’euros, lit-on sur Wikipedia.

Où va l’or confisqué ?

A tout cela, s’ajoutent les kilos d’or et de bijoux façonnés, confisqués chaque année par les services douaniers notamment. En 2021, la Garde Douanière avait confisqué 78 kilos d’or, en lingots et en bijoux. Et si ces quantités sont généralement envoyées à la BCT, elles n’entrent pas dans le compte des réserves, mais sont plutôt fondues et transformées en petits lingots qui sont par la suite revendus aux bijoutiers locaux, ce qui évite la dépense en devises pour l’achat d’or aux bijoutiers tunisiens.