68ème sur l’Index Crime de « Secretariat »

Dans son rapport « Global Financial and Economic Crime Outlook 2025 », le cabinet d’expertise indien « Secretariat » a livré une évaluation sans précédent de la vulnérabilité des pays face à la criminalité économique et financière. C’est ce que rapporte Sana Khemir dans un Post sur réseau social LinkedIn



Le classement SECI (Secretariat Economic Crime Index) y joue un rôle central, et la Tunisie y occupe le 68ème position sur 177 pays, avec un score de 2,05. Ce chiffre la place dans la catégorie des « Vigilant Players », c’est-à-dire des États engagés mais encore perfectibles dans leur lutte contre les crimes financiers.



La Tunisie a été classée comme pays vigilant, et dans la catégorie 2 qui comprend 64 pays, en plus des États-Unis, du Japon et de l’Allemagne, qui sont parmi les plus grandes économies du monde, en raison du faible niveau de cet indicateur par rapport à de nombreux pays.

