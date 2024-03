7e sommet du GECF à Alger : Début de la réunion du groupe de travail de haut niveau

Le groupe de travail ad hoc de haut niveau chargé des préparatifs du 7ème Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) a entamé ses réunions jeudi au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal », afin de préparer le projet de « Déclaration d’Alger », qui sera soumis à la réunion ministérielle extraordinaire de vendredi pour examen et adoption par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum, samedi.

Lors de la réunion ministérielle extraordinaire du GECF, les ministres de l’Energie discuteront de la version finale de la déclaration d’Alger et des résolutions connexes, qui seront approuvées par les chefs d’État et de gouvernement du Forum lors du sommet qui sera présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Après la réunion des experts dans la matinée, une cérémonie d’inauguration du siège de l’Institut de recherche sur le gaz du GECF, situé dans la « Tour-B » du ministère de l’énergie et des mines à Alger, devait avoir lieu en fin d’après-midi jeudi.

- Publicité-