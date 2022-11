8 autres pays africains bénéficiaires du programme « MultiChoice Africa Accélérator »

Suite au succès du programme MultiChoice Africa Accelerator, qui a obtenu un financement de 16 millions de dollars (USD) pour six entreprises émergentes l’année dernière, le programme a été étendu à huit autres pays d’Afrique, savoir Cote d’Ivoire, Sénégal, Nigéria, Ghana, Kenya, Zambie, Angola et Ethiopie.



Plusieurs autres petites entreprises du secteur technologique africain ont désormais la possibilité de bénéficier du programme 2023, qui fournit les compétences et opportunités nécessaires pour attirer des financements commerciaux transformateurs.



« Nous sommes vraiment ravis d’étendre le programme MultiChoice Africa Accelerator à d’autres pays africains », a déclaré Calvo Mawela, PDG du groupe MultiChoice. « Cela fait partie de notre engagement à long terme visant à accroître et à multiplier le potentiel technologique de l’Afrique, qui est essentiel à notre croissance à venir. »



Le programme d’accélération de MultiChoice Africa cible des start-ups et petites entreprises établies dans des secteurs technologiques spécifiques: technologies de la santé, de l’agriculture, de la finance de l’éducation, économie circulaire et industries créatives.



Après avoir débuté en Afrique du Sud en 2021, MultiChoice Africa Accelerator s’étend à la Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Nigéria, au Ghana, au Kenya, à la Zambie, à l’Angola et à l’Éthiopie. Cette initiative donne aux entrepreneurs émergents les moyens d’obtenir des financements et de développer leurs activités, et leur offre également la possibilité de présenter leurs projets à des investisseurs internationaux.



Le programme MultiChoice Africa Accelerator est une initiative du Fond Innovation de MultiChoice, en collaboration avec l’incubateur d’entreprises basé à Dubaï, Companies Creating Change (C3) qui permet aux entrepreneurs d’accéder aux outils, aux compétences et au soutien financier nécessaires au développement de leur entreprise. MultiChoice s’est également associé à EOH, une société de services technologiques qui apportera son expertise, notamment en termes de conseils techniques, de développement accéléré et de soutien technique.

