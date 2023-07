80 000 immigrés subsahariens recensés en Tunisie, révèle le ministre de l’Intérieur 

Le nombre d’immigrés d’Afrique subsaharienne recensés en Tunisie s’élève à 80 000, a révélé le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, dans une déclaration à Al-Hadath TV, relayée par Diwan fm.

Il a ajouté que 17 000 immigrés se trouvent dans la ville de Sfax.

En outre, le ministre a indiqué que 1 057 migrants africains en situation irrégulière ont volontairement quitté la Tunisie pour leur pays, alors qu’environ 2 200 immigrants ont été empêchés par les autorités d’entrer dans le pays via les points de passage frontaliers, au cours du premier semestre 2023.

Le ministre de l’Intérieur a, d’autre part, affirmé que l’Etat tunisien traite officiellement avec toutes les organisations affiliées aux Nations Unies et également avec les organisations concernées par les affaires humanitaires et les immigrés en Tunisie.

Ila souligné que les Tunisiens et les autorités du pays sont concernés par les immigrés africains et tous les immigrés d’autres nationalités qui se trouvent sur le sol tunisien, indiquant que les immigrés qui se trouvent en dehors du territoire tunisien et sur les frontières échappent à l’autorité et aux pouvoirs d’intervention de l’Etat tunisien.