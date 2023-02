80% des visiteurs de la CST en 2022 étaient des enfants et des jeunes

Le directeur général de la Cité des sciences à Tunis (CST), Fathi Zagrouba, a déclaré vendredi à l’agence TAP, que le nombre de visiteurs jeunes de la CST a doublé entre 2019 et 2022 d’environ 50% ceci outre les 4.000 visiteurs fidèles tout au long de l’année et pendant les vacances.

Ainsi en 2022, environ 140 000 visiteurs dont 80% sont des enfants et des jeunes ont visité la CST, a fait savoir Zagrouba signalant que pendant les jours fériés et les vacances la CST concocte à ses visiteurs un programme spécifique riche et diversifié pour contribuer à la diffusion de la culture scientifique.

Dans ce cadre, il a indiqué que la CST a préparé, à l’occasion des vacances scolaires du 6 au 12 février, un programme scientifique diversifié qui débutera mercredi 8 février avec des ateliers destinés aux collégiens, aux élèves du primaire et au public en général.

Des conférences scientifiques et des ateliers sur différentes thématiques comme les muscles, l’œil, les microbes, les secrets de l’eau et bien d’autres sont programmés jusqu’à dimanche.

- Publicité-