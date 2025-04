80 jeunes artisans participent à la 41ème édition du salon de la création artisanale

L’Office National de l’Artisanat (ONA) offre à 80 jeunes artisans et artisanes l’opportunité de participer gratuitement à la 41ème édition du salon de la création artisanale, prévu du 23 mai au 1er juin 2025 au parc des expositions du Kram, selon la directrice générale de l’ONA, Leila Mselletti.La responsable a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de l’ouverture du salon du Sahel de l’artisanat à Monastir, que les jeunes donnent une valeur ajoutée au secteur grâce à leur créativité et leurs produits innovants. D’après elle, ils sont capables de conquérir les marchés internationaux et de garantir la pérennité du secteur.Elle a fait savoir que la stratégie de l’ONA repose sur la diversification et la multiplication des foires et salons qui aident, a-t-elle dit, les artisans à commercialiser leurs produits.Mselletti prévoit également de réaliser une évolution de la valeur des exportations des produits artisanaux, au cours de l’année 2025, avec une hausse de 12%, soit 160 MD en termes des exportations.

