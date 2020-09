98% des agences de voyage acculées à la faillite!

98% des agences de voyage exerçant en Tunisie, sont menacées de faillite, d’ici fin octobre 2020, si les mesures d’appui financier prises par le gouvernement en faveur du secteur, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, ne sont pas mises en exécution. C’est le cri d’alarmé lancé par le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage (FTAV), Jabeur Ben Attouch, jeudi, au vu des ravages que continue de faire la pandémie dans l’industrie du voyage.

Dans une interview accordée à TAP, il a mis en garde contre l’effondrement d’une activité, qui compte plus de 1300 agences de voyages et près de 20 mille emplois directs et indirects, soulignant que 28% des agents exerçant dans cette filière ont été déjà licenciés, après le confinement général.

Se référant à une étude que vient d’être réalisée par la FTAV, Ben Attouch a fait savoir que 80% des agences de voyages ont affirmé qu’elles ne pourront plus résister à cette crise et honorer leurs engagements financiers, au-delà du mois de septembre courant. 98% des agences ont fait savoir qu’elles seront menacées de faillite, si l’Etat n’intervient pas, en activant la mesure relative à la mise en place d’une ligne de crédit de 500 millions de dinars , destinée à permettre aux établissements hôteliers et touristiques touchés par la pandémie de Covid-19, de payer les salaires de leurs employés.

« Jusqu’à ce jour, aucun crédit n’a été octroyé à l’une de nos agences », a-t-il noté, soulignant que 50 agences uniquement ont reçu l’accord de principe des banques, sur un total de 268 agences qui se sont inscrites sur la plateforme « entreprise.finances.gov.tn » pour bénéficier de ces crédits.

La ligne de crédit salutaire !

« Le problème consiste dans le fait que la convention relative à cette ligne de crédit, signée par le ministère des Finances et la Société tunisienne de garantie (Sotugar), a été rejetée par les banques, qui revendiquent la modification d’un nombre de clauses », a expliqué le président de la FTAV.

Et d’ajouter que « le plus bizarre dans toute cette affaire, c’est que ces mêmes banques représentent plus de 60% des actionnaires de la Sotugar, qui a déjà signé la convention, ce qui nous pousse à nous interroger sur le sérieux de ces mesures ».

Ben Attouch a appelé le gouvernement à intervenir pour activer cette ligne de crédit, qui permettra de sauver l’industrie touristique tunisienne.

Pour ce qui est de la prime de 200 D, octroyée aux salariés durant la période de confinement général, le responsable a affirmé qu’uniquement 29% des employés des agences de voyages ont reçu ladite prime pour le mois d’avril et juste 2,5% d’entre eux l’ont reçue, pour le mois de mai.

Il a, par ailleurs, annoncé que les difficultés financières des agences de voyages vont s’aggraver davantage, étant donné qu’elles ne seront plus en mesure d’honorer leurs engagements vis-à-vis des sociétés de leasing, pour ce qui est des financements pour l’acquisition de moyens de transport, en 2019.

Dans ce cadre, Ben Attouch a appelé le gouvernement à intervenir auprès des banques pour reporter les échéances du leasing, et aussi des différents charges (impôts, Cnss, crédits bancaires…), jusqu’au mois de décembre 2021.

Appel à la réouverture de cette plateforme

Il a proposé, encore, la réouverture de la plateforme « entreprise.finances.gov.tn », pour permettre à un maximum d’agences de voyages d’obtenir des crédits et d’accélérer le traitement des demandes en attente, ainsi que les procédures d’octroi de ces crédits, recommandant de faire profiter les employés qui atteignent les 55 ans, du mécanisme de la retraite anticipée et de trouver des formules avec les compagnies d’assurance pour le paiement de la prime d’assurance multiristique professionnelle de 2021 (amnistie ou échelonnement).

Finalement, le président de la FTAV, a fait savoir que la fédération se penche sur l’élaboration d’un projet instaurant une meilleure cohabitation entre le tourisme et le virus Covid-19.

Ce projet, qui sera présenté à l’Association internationale du transport aérien (IATA), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), vise à permettre à l’agence de voyages de retrouver son rôle de « garante et gardienne » de cette cohabitation, et ce, partant du constat que les cas de contamination enregistrés ont été le résultat du tourisme non assisté et non accompagné.

« En Tunisie, nous n’avons enregistré aucun cas de contamination parmi les touristes qui sont entrés dans le cadre de voyages organisés par les agences de voyages », a-t-il asuré.

Le responsable a enfin exhorté le gouvernement à appuyer les professionnels de cette filière pour qu’ils puissent assurer la pérennité de leur activité et soutenir les efforts déployés pour lutter contre la propagation du coronavirus.

TAP