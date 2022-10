A Bir Lahfay , un bus transportant des élèves sauvé de justesse d’un feu

Un bus transportant des élèves à destination de l’école préparatoire de Mazara dans la délégation de Bir Lahfay, du gouvernorat de Sidi Bouzid, a failli être brûlé par le feu, sans la vigilance des élèves qui, à la vue de la fumée et des flammes s’échappant à l’arrière du car, ont alerté le conducteur. Ce dernier a arrêté aussitôt le bus. Les élèves sont descendus et ensemble ils ont pu éteindre le feu et éviter de justesse le drame.

Radio Shems FM qui rapporte l’incident, d’après son correspondant régional, a signalé que la société civile, les organisations régionales et les parents d’élèves avaient, à maintes reprises, protesté contre les mauvaises conditions de transport régional, réclamant la création d’une société régionale de transport de Sidi Bou Zid et le renouvellement du parc des bus de la société régionale de transport de Gafsa afin de prévenir de tels accidents.