A Bizerte, les mendoles étaient au rendez-vous

Malgré les changements climatiques, vrais ou présumés, les poissons mendole, appelés communément « chawri » à Bizerte, ont été fidèles à leur rendez vous, ces derniers jours, comme chaque année, en pareille période, dans les côtes méditerranéennes du côté de Bizerte, au Nord de la Tunisie.

À Bizerte, le passage obligé de ce poisson gris argenté, qui marque la fin du printemps et l’avènement de l’été, y fait l’actualité dans le domaine culinaire, ont rapporté des médias locaux dont le journal La Presse..

Le marché aux poissons du côté du Vieux port de cette ville, déjà très « sollicité » en cours d’année, a vu sa fréquentation augmenter depuis la mi-mai, début du passage des premiers bancs de mendole qui se poursuivra durant près d’un moi, jusqu’ à la mi-juin. Tout au long de cette période, le chawri est incontournable dans les cuisines bizertines.

Consommé frit, ce poisson à raies brunes connaît un succès évident. Il est généralement accompagné d’un autre met à base de pâtes dites « hlalim ». Son prix est abordable, variant entre 5 et 10 dinars.

D’après le journal La Presse, deux semaines après l’arrivée de la mendole mâle, la femelle se manifeste en traversant les mêmes lieux pour les besoins de la fécondation.

Une grande partie de la pêche est appelée à être asséchée après avoir été salée. La mendole porte divers noms selon les régions bizertines, elle est appelée Chawri à Bizerte, Zmimra à Ras Jebel, Jamour à Ghar El Melh et Zarga à Metline.

Un festival régional est consacré aux mendoles.