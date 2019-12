A cause de la tarification, un taxiste poignarde un client !

Un chauffeur de taxi a poignardé ce weekend un client dans le gouvernorat de Nabeul, après qu’un différend avait éclaté entre les deux hommes à cause de la tarification.

Selon les données rapportées par Mosaïque fm, le chauffeur de taxi avait exigé 14d du client, ce qui représente une somme assez exagérée puisque les taxis dans la région utilisent un tarif unique et pas le compteur.

La dispute a rapidement dégénéré et le chauffeur de taxi a poignardé le client sur le coté gauche, au niveau du rein. La victime est actuellement à l’hôpital Taher Maamouri à Nabeul et son état est considéré stable.