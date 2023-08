A.Khlouli : le gouvernement de Nidaa Tounès avait été le plus nocif

Intervenant, mercredi 16 août sur les ondes de Radio Shems FM, le dirigeant à la Mouvance du 25 juillet, Abderrazak Khlouli, a affirmé que « la période du gouvernement de Nidaa Tounès a été la période où il y a eu la plus grande et la plus dangereuse corruption ».

Il a été d’avis que le gouvernement de Nidaa Tounès avait été plus nocif que celui d’Ennahdha qui l’avait précédé, disant que le noyautage de l’administration par des agents incompétents avait eu lieu, à hauteur de deux tiers, à l’époque de Nidaa Tounès et l’autre tiers à l’époque du mouvement Ennahdha.

A.Khlouli a estimé que le mouvement Ennahdha et Nidaa Tounès sont les deux faces d’une même monnaie, chacun s’étant ingénié à noyer l’administration et à détruire institutions et entreprises.

Il a insisté sur la nécessité de revoir les diplômes scientifiques des agents de l’administration en constituant, à cet effet, des commissions dans les ministères et les administrations régionales, composés d’experts et de hauts cadres afin d’épurer l’administration et de ne laisser que les vrais compétents.