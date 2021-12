A paraître aux Editions Arabesques: « La Fille de Saint Germain » d’Ahmed Mahfoudh, un roman sur le mal de vivre, dans une société en perte de repères

Le romancier de langue française Ahmed Mahfoudh, prix Comar d’Or découverte 2006 pour son premier roman » Brasilia Café », a annoncé la parution prochainement en janvier 2022 de son nouveau roman » La Fille de Saint Germain » aux Editions Arabesques.

C’était le temps de l’innocence, dans leur villa de bord de mer, à Saint Germain : des jours tranquilles entre baignades, parties de basket et surprises-parties. Le mariage sonne la fin de ce paradis originel, Raja doit supporter les tracas du quotidien et trompe l’ennui en dévorant les romans d’amour. Mais le pire est à venir, le jour où elle se décidera enfin à ouvrir un compte Facebook…

Ce roman raconte le mal de vivre, dans une société en perte de repères, d’une femme immature et fragile, prise au piège des réseaux sociaux où se cachent arnaqueurs, faux-profils, psychopathes et prédateurs de toutes sortes.

Romancier de langue française, Ahmed Mahfoudh est également chercheur et Professeur des littératures francophones et journaliste littéraire. Il est Professeur de littératures françaises et francophones à l’Université de Tunis ; auteur d’une thèse en littérature maghrébine « L’Expérience de la révolte et les impératifs de la création romanesque chez Driss Chraïbi », d’un premier essai sur « La Crise du sujet dans le roman maghrébin de langue française » (Tunis: PUT, 2003), d’un second essai sur « Le Passé simple de Driss Chraïbi » (Paris, L’Harmattan, 2013) et de nombreux travaux sur les littératures françaises hors de France, accordant un intérêt privilégié à la littérature tunisienne de langue française.

Depuis sa retraite en tant qu’enseignant universitaire, Ahmed Mahfoudh s’investit dans le journalisme littéraire et publie des articles sur le livre tunisien de langue française dans « Lettres Tunisiennes », une revue électronique de promotion du livre tunisien, dont il est membre de rédaction.

Sa carrière romanesque comporte les ouvrages suivants:

« Brasilia Café » (roman), Tunis : CERES, 2006 (Comar d’Or du roman-découverte) ; Réédition Arabesques Editions, Tunis, 2021.

« Terminus Place Barcelone » (roman), Tunis : mc-éditions, 2010),

« Dernier voyage à Kyrannis » (romans, Tunis : Arabesques, 2011),

« Jours d’automne à Tunis » (récits), Tunis : Arabesques, 2015) ;

« Le Chant des ruelles obscures » (roman), Tunis : Arabesques, 2017 Comar d’or, Prix spécial du Jury)

« Les Jalousies de la rue andalouse » (roman), Tunis : Arabesques, janvier 2019, (sélectionné pour le Prix Orange du Livre en Afrique).

« La solitude des Cités de béton » (roman), Tunis, Arabesques, mars 2020.

« La Fille de Saint Germain » (roman), Tunis, Arabesques, janvier 2022.