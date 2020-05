A partir d’octobre 2020, les contrats immobiliers ne paieront que 30 DT par page à l’enregistrement

Nous croyons savoir, dans le cadre de l’ensemble de mesures que prépare le gouvernement, qu’au moins une de ces mesures toucherait le secteur de l’immobiliser. C’est ainsi, qu’il devrait être annoncé que les premiers contrats d’enregistrement immobilier, du promoteur à l’acheteur et dont le montant ne dépasse pas les 500 mille DT, ne paieraient plus un taux de 3 % sur le montant du contrat, mais uniquement 30 DT par feuille du contrat à enregistrer. Cette mesure, qui devrait relancer l’achat de l’immobilier et faire la joie des promoteurs immobiliers, devraient être exécution, non tout de suite, mais à partir d’octobre 2020 !

On ne sait pourquoi le choix de cette date d’octobre, ni pourquoi pas maintenant, ni encore que devraient faire les promoteurs en attendant octobre ?