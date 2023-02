Abdelkefi convoqué par la brigade anti-criminelle

Le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi a annoncé ce mardi 21 février qu’il a été convoqué par l’unité anti criminelle relevant de la Garde nationale de Ben Arous.

Il a affirmé que cette convocation n’est pas dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat mais à propos d’une affaire qui remonte au mois de juillet quand le parti a donné son avis à propos du référendum et que l’un des membres de la campagne de Afek Tounes a été agressé physiquement et moralement et a été empêché de poursuivre son activité.

Son véhicule a également été vandalisée alors qu’il collait une banderole pour voter « Non » à la Constitution », a t-il expliqué, cité par Mosaïque fm

« Cette position du parti a été considérée comme une incitation à la violence et une plainte a été déposée dans ce sens », a-t-il conclu.