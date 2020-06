« Sans l’action des donateurs, il était impossible au secteur de la Santé de surmonter la crise ni de satisfaire ses besoins », a déclaré le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki lors d’une cérémonie organisée, dimanche, à l’Institut Pasteur à Tunis, à l’honneur des donateurs et leur action en faveur du secteur de la Santé dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus.

« Même si le secteur a bénéficié du soutien de plusieurs donateurs internationaux, la contribution du tissu associatif national était la plus importante », a estimé le ministre. » Hormis les services de base, le montant total des donations a dépassé les 38 millions de dinars en plus de 250 millions de dinars, dons versés au compte postal du Fonds 18.18 pour la prévention et la lutte contre le coronavirus « , a-t-il indiqué.

» La question des associations caritatives et de la société civile qui ont joué un rôle central dans la lutte contre le Covid-19 sera soulévée devant le gouvernement afin de promouvoir ce secteur », a encore annoncé le ministre qui souhaité voir cet élan de solidarité » se poursuivre dans le futur dans un cadre plus structuré et organisé pour ce genre de donations en faveur de la santé aussi bien que pour d’autres secteur dans le pays « .

Il a évoqué » les grandes difficultés économiques en Tunisie, ce qui commande de trouver une solution adéquate pour la réorganisation des donations, tout en comptant sur « la solidarité des citoyens pour sauver le pays ».

Selon Mekki, les orientations sociales et économiques dans le pays doivent coïncider avec celles énoncées dans la Constitution qui stipule la question des Droits. Il serait impossible de pouvoir garantir les Droits sans la révision du modèle économique, de production et de développement, a expliqué le ministre. En ce sens, Mekki adopte l’idée d’un modèle basé sur le volontariat et les actions du tissu associatif et des institutions de l’Etat, disant que » les actions de volontariat durant la cette crise racontent l’histoire d’une réussite des associations à soutenir le pays à surmonter la pandémie « .

Il a encore estimé que le modèle de donation s’est avéré bien plus rapide et efficace que celui d’appels d’offres, indiquant que la distribution des donations a couvert les besoins des hôpitaux à travers l’acquisition systématique de nouveaux équipements et produits sanitaires de base utiles dans la lutte contre le virus.

Mekki a relevé que cet élan de solidarité des donateurs a permis à la Tunisie de surmonter les répercussions de la pandémie, tout en rappelant les pertes humaines et celles enregistrées dans l’économie à cause du coronavirus.

Il a également exprimé sa fierté de « la réussite à vaincre la pandémie grâce à une expertise totalement tunisienne ». La seule coopération étrangère du son département durant cette crise était « avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une collaboration qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat classique avec l’organisation onusienne « , a ajouté le ministre.

Mekki a évoqué la symbolique de cet hommage rendu aux donateurs à l’Institut Pasteur qui constitue un sanctuaire des sciences et de la Santé dans le pays, vieux de 127 ans. Il a salué les efforts de tous les agents et les experts du secteur de la santé qui ont été les soldats de première ligne de la guerre contre le Covid19.

Il a encore mentionné le rôle des médias dans la sensibilisation des gens et la divulgation des mesures préventives prise durant toute la période de la pandémie et qui se poursuivent encore.