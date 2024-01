Abid Briki : « La Tunisie adepte d’anciens modèles économiques ayant prouvé leurs limites »

L’ancien ministre et secrétaire général du parti « La Tunisie vers l’avant », Abid Briki, a déclaré sur Mosaïque Fm, que la situation actuelle du pays nécessite une réforme globale et que la Tunisie a besoin d’un projet fédérateur.

« Il faut dire la vérité aux Tunisiens sur où va le pays, là il est possible de compter sur leur patience. Le problème aujourd’hui est que la Tunisie suit toujours d’anciens modèles économiques qui ont prouvé leurs limites », a-t-il ajouté.

Abid Briki a aussi souligné que la réforme ne doit pas concerner la décennie qui a suivi 2011 mais aussi les décennies qui l’ont précédée. « Au lieu d’apporter les réformes, la révolution a conduit à la restructuration de l’ancien système, mais en pire », a-t-il estimé.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’aucune approche pour les entreprises publiques n’existe à l’heure actuelle et que l’Etat doit trouver la bonne formule pour assurer leur viabilité. « La cession des entreprises publiques n’a jamais été le bon choix. La solution passe d’abord par une meilleure gestion des ressources humaines et la bonne gouvernance », a-t-il ajouté.

- Publicité-