Accidents de la #route : le #fléau. Une autre urgente priorité

En dépit d’une amélioration trompeuse, parce que due aux effets de deux mois de confinement total, nos routes demeurent des plus mortifères au monde.

Les statistiques des 10 dernières années sont édifiantes à cet égard. Une moyenne de 1340 morts par an.

Les résultats s’améliorent certes, après un pic des trois premières années de la révolution, mais pas suffisamment. Il faut les consolider par des mesures plus draconiennes.

Au 31.08.2020, 2690 accidents qui font 605 décès et 3943 blessés (Cf.www.onsr.nat.tn). Après cette accalmie et cette baisse de la sinistralité, la reprise risque d’être forte pour les quatre mois restants de l’année avec les valeurs habituelles que nous connaissions avant. Toutes choses égales par ailleurs, l’on devrait atteindre au 31.12.2020 le chiffre catastrophique de 1000 décès.

À titre d’illustration, en France où une politique énergique a été mise en place pour endiguer le phénomène des accidents de la route, 52 millions de véhicules dont 40 en circulation font 3500 morts et les dommages corporels déclarés aux assureurs s’élèvent à 0,2%. En Tunisie, pour 2 millions de véhicules, l’on enregistre en moyenne 1340 décès par an et les dommages corporels déclarés aux assureurs s’élèvent à 2%, ce qui est extrêmement élevé.

Jusqu’à quand continuera-t-on à #tolérer cela ? Peu de #guerres dans le monde font autant de #victimes.

Cela devrait être une des priorités de ce nouveau gouvernement. Un #plan multidimensionnel devrait être rapidement mis en place autour de 3 axes qui constituent les principales causes des accidents et des décès : coercition et rigueur dans l’application de la loi, conscientisation et éducation des conducteurs et des piétons et amélioration des infrastructures et de la signalisation.