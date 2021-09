Accord de partenariat entre les hommes d’affaires tunisiens et ceux de Benghazi

La directrice de la branche orientale du Conseil des affaires libyen, Libyan Business Council (LBC), Fawzia Ferjani, et le directeur du Conseil de coopération économique libyo-tunisien, Saber Bouguerra, ont signé un accord jeudi dernier au siège de la branche de Benghazi du LBC.

Selon Libya Herald, l’accord en dix points prévoit de :

-Bénéficier de l’expertise humaine pour soutenir la coopération économique entre les deux pays.

(Tenir des réunions et échanger des visites de travail économique.

-Encourager les investissements conjoints.

-Développer les échanges commerciaux et faciliter la circulation et le séjour des chefs d’entreprise ainsi que la circulation des matériaux, des marchandises et des éléments de production.

-Soutenir l’économie des deux pays et le développement des relations économiques.

-Œuvrer ensemble pour éliminer tous les obstacles à la circulation commerciale.

-Réaliser l’intégration économique générale et l’intégration des activités industrielles et commerciales entre les deux pays.

-Développer les produits locaux dans les deux pays.

-Échanger des informations commerciales et des méthodes et moyens de marketing pour développer le travail en organisant des expositions et des conférences conjointes.

-Déployer tous les efforts et le travail conjoint avec les autorités compétentes pour unifier les différentes législations et procédures liées aux investissements et aux activités économiques entre les deux pays.