Accord stratégique entre l’OEP et le CRDA pour dynamiser la filière de l’élevage

Une convention a été récemment signée, entre l’Office de l’Élevage et des Pâturages et le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tozeur.

Aux termes de cette convention, l’Office de l’Élevage et des Pâturages (OEP) s’engage à déployer un ensemble d’interventions et de programmes ciblés visant à renforcer la productivité et à améliorer la qualité des produits issus de l’élevage, et ce dans le cadre du Projet de Développement Rural Intégré (PDRI) mis en œuvre dans les délégations de Hazoua et Tamaghza, a indiqué Samia Helali, responsable de la section régionale de l’Office.

Elle a souligné, à l’Agence TAP, que la signature de la convention a eu lieu en date du 30 avril dernier, lors de la visite du directeur général chargé de la gestion de l’Office de l’Élevage et des Pâturages dans la région.

La direction régionale de l’Office à Tozeur sera chargée de mettre en œuvre plusieurs activités en faveur des agriculteurs et de leurs familles dans les zones d’intervention du projet, situées dans les délégations frontalières de Tamaghza et Hazoua.

Cela inclura l’amélioration et l’intensification de la production de fourrages, la constitution de stocks de pâturages, ainsi que la création de parcelles expérimentales de culture fourragère.

Le projet prévoit également la valorisation des résidus agricoles issus des oasis, ainsi que l’amélioration de la qualité et de la productivité des produits d’origine animale à travers la sensibilisation des éleveurs à l’importance du développement des cultures fourragères et de l’optimisation des pâturages.

L’intervention inclura aussi un appui technique et des formations destinés aux personnel de différentes associations et aux éleveurs, avec notamment un accompagnement dans le domaine de la nutrition animale et l’organisation de journées de sensibilisation, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits d’origine animale.

Selon la même source, toutes ces actions programmées dans le cadre de la convention devraient être rapidement mises en œuvre, en coordination avec le commissariat régional au développement agricole (CRDA), la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Le Projet de Développement Rural Intégré (PDRI), mis en œuvre dans les délégations de Hazoua et Tamaghza, également désigné sous l’appellation de projet tuniso-italien, est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement.

D’une durée de trois ans, ce programme couvre 18 zones rurales frontalières, réparties entre 15 à Hazoua et 3 à Tamaghza. Il a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations locales, à travers l’intensification et la diversification des activités agricoles, notamment l’élevage, qui représente la deuxième filière économique de la région après la culture du palmier dattier.