Accord sur la levée par la CNSS de la saisie sur le compte de Tunisie Catering

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a convenu avec la délégation syndicale qu’il a rencontrée, vendredi soir, à la Kasbah, en présence du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, de la levée de la saisie effectuée par la CNSS sur le compte de Tunisie Catering , relevant de Tunisair.

Il a été également convenu de débourser les salaires des agents et cadres de l’entreprise avant jeudi prochain au plus tard, et d’allouer 30 millions de dinars pour le paiement des arriérés de Tunisie Catering auprès de son fournisseur, rapporte Mosaïque fm.