Accord sur les prix de référence de vente des dattes à la production

Le groupement interprofessionnel des dattes a annoncé qu’un accord a été conclu sur les prix de référence de vente des dattes à la production pour la saison 2020/2021.

Ainsi le prix de Deglet Nour qualité Chamroukh est fixé à 3,7 dinars /kg, à condition que le taux de vrac ne dépasse pas 10%. Le prix de Deglet Nour en branches, lui, est fixé à 3,100 dinars par kilogramme à condition que le taux d’infestation par les vers des dattes ne dépasse pas 5% pour cette variété.

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a fait savoir, pour sa part, qu’il va annoncer lundi, 5 octobre 2020, les mesures en matière de commercialisation des dattes à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’accent est mis sur l’impératif de vendre sur le marché local, à des prix qui tiennent compte tant du pouvoir d’achat du consommateur tunisien ainsi que des marges bénéficiaires des vendeurs.

Une récolte importante des dattes sera enregistrée de près de 335 mille tonnes durant la saison 2020-2021, en dépit des difficultés en termes de baisse des prix et de l’exportation, d’après le DG du Groupement interprofessionnel des dattes Samir Ben Sliman

D’après lui, la nouvelle saison va enregistrer des difficultés conjoncturelles à cause d’une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 qui aura un impact sur l’exportation

Un accord a également été trouvé, sur l’augmentation de la capacité de stockage des dattes, d’après le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar qui s’est réuni jeudi avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi.