Adoption des dossiers d’investissements industriels et technologiques

La commission consultative du programme de mise à niveau industrielle (PMN) des entreprises a approuvé, vendredi, quatre dossiers d’entreprises industrielles d’une valeur globale de 116 millions DT et des subventions de 13 MDT.

Ces entreprises opèrent dans les secteurs du Textile et de l’Habillement, des industries pharmaceutiques, des industries agroalimentaires et des composants aéronautiques. Les investissements approuvés permettront de développer la compétitivité des entreprises en question et l’utilisation des nouvelles technologies, a fait savoir le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, dans un communiqué publié, vendredi.

La réunion de la commission présidée par la Cheffe de cabinet, Afef Chachi, en présence des représentants des ministères de l’industrie, du commerce, de l’économie et de la planification, des finances, de l’environnement et de l’UTICA a permis également d’approuver 105 dossiers d’investissements technologiques prioritaires d’une valeur de 8MDT millions de dinars et des subventions d’environ 3MDT.

La réunion a permis également d’adopter les travaux de la commission restreinte PMN qui a approuvé de son côté 51 dossiers de mise à niveau d’un montant de 95MD et des subventions de 14 MDT.

